На фронт? Окупанти вже перевозять техніку часів Другої світової

Окупанти навіщось возять залізницею техніку, місце якої у музеях

Російські окупанти продовжують витягувати зі складів антикварні зразки бойової техніки. Ось і фото радянського танка ІС-3 (Йосиф Сталін), що перевозився залізницею, викликало чималий ажіотаж у мережі.

Чималий ажіотаж у мережі наробило фото радянського танка ІС-3, що перевозився по залізниці, (Йосиф Сталін) який був побудований ще в 1945-му році, правда взяти участь у Другій світовій війні не встиг і пробув на озброєнні СРСР до 1973 року.

Про це повідомляють Telegram-канали, зокрема офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігала Левіна, який, проте, просить не робити передчасних висновків.

До цього ж закликає військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголошуючи, що поки не вичерпано потенціалу повернення до ладу старих, але новіших Т-54, 55 і 62, робити на передовій ІС-3 нічого. Хіба що використовувати його як рухливу гармату, але ефективна дальність стрілянини старої танкової гармати Д-25Т всього близько 1 км, а придатних до стрільби пострілів до нього на складах може просто не бути.

Радянський танк ІС-3 став останнім важким танком Радянського союзу та розроблявся для боїв Другої світової війни, але взяти в ній участі не встиг. Для 1945 танк був, мабуть, найпотужніший у світі — вага в 49 тонн, озброєння у вигляді 122-мм гармати і броня в 110 мм.

Проте вже 1946-го року спеціальна комісія знайшла в ньому масу недоліків у вигляді слабкого двигуна, що вело до частих поломок, ненадійної роботи коробки передач, слабкого кріплення бронелістів у деяких місцях та інше. На даний момент, через 78 років після розробки, ІС-3 звичайно безнадійно застарів і зберігається у світі в основному у вигляді музейних експонатів.

Тим не менш "Телеграф" знайшов цілу низку техніки окупантів, якій місце в музеї, але вона продовжує використовуватися на передовій через величезні втрати, і часто в цьому списку техніка, яка "пам’ятає" ще Йосипа Сталіна.