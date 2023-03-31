Як правильно зберігати павербанк, якщо ним не користуватися: 5 важливих правил
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Необхідність частого використання цього пристрою для багатьох українців відпала
Лише нещодавно у більшості українців павербанки були на "вагу золота". Через постійні та тривалі відключення електроенергії з вини російських загарбників цими пристроями ми заряджали не тільки мобільні телефони, а й ноутбуки та інші гаджети, без яких у сучасному світі просто не вижити.
Після стабілізації електроенергії необхідність використання павербанком просто відпала. Якщо не користуватися ним, необхідно знати, як правильно зберігати павербанк, щоб уникнути його поломки. Є п’ять правил зберігання павербанка, пише "Апостроф".
Як правильно зберігати павербанк
- Зберігайте павербанк у прохолодному та сухому місці, щоб уникнути перегріву та короткого замикання.
- Періодично заряджайте його, щоб він не був розрядженим протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до його поломки.
- Якщо павербанк не використовується протягом тривалого часу, зарядіть його лише до 50-70%. Це збереже його ємність та продовжить термін служби.
- Перевірте, чи немає будь-яких пошкоджень, наприклад, подряпин, тріщин чи викривлень. Якщо є, краще замініть пристрій.
- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, вказаних у посібнику користувача. У ньому прописано, як правильно використовувати, заряджати та зберігати павербанк.
Раніше "Телеграф" розповідав, які пристрої можна сміливо заряджати від павербанка. Якщо гаджет здатний заряджатися через USB, то павербанк може підійти йому.