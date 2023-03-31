Як правильно зберігати павербанк, якщо ним не користуватися: 5 важливих правил

Необхідність частого використання цього пристрою для багатьох українців відпала

Лише нещодавно у більшості українців павербанки були на "вагу золота". Через постійні та тривалі відключення електроенергії з вини російських загарбників цими пристроями ми заряджали не тільки мобільні телефони, а й ноутбуки та інші гаджети, без яких у сучасному світі просто не вижити.

Після стабілізації електроенергії необхідність використання павербанком просто відпала. Якщо не користуватися ним, необхідно знати, як правильно зберігати павербанк, щоб уникнути його поломки. Є п’ять правил зберігання павербанка, пише "Апостроф".

Як правильно зберігати павербанк

Зберігайте павербанк у прохолодному та сухому місці, щоб уникнути перегріву та короткого замикання. Періодично заряджайте його, щоб він не був розрядженим протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до його поломки. Якщо павербанк не використовується протягом тривалого часу, зарядіть його лише до 50-70%. Це збереже його ємність та продовжить термін служби. Перевірте, чи немає будь-яких пошкоджень, наприклад, подряпин, тріщин чи викривлень. Якщо є, краще замініть пристрій. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, вказаних у посібнику користувача. У ньому прописано, як правильно використовувати, заряджати та зберігати павербанк.

Раніше "Телеграф" розповідав, які пристрої можна сміливо заряджати від павербанка. Якщо гаджет здатний заряджатися через USB, то павербанк може підійти йому.