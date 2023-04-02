Як у жодному разі не можна заряджати смартфон: 6 головних помилок

Деякі звички можуть негативно впливати на батарею пристрою

Деякі повсякденні звички користувачів сучасних мобільних телефонів під час зарядки пристроїв можуть суттєво впливати на стан акумулятора. Оскільки смартфон став для кожного з нас важливим атрибутом у сучасному житті, вкрай важливо не припускатися помилок при зарядці гаджета.

Щоб заряду батареї вистачало надовго, і сам пристрій працював справно якомога довше, потрібно уникати шести поширених помилок, які робить практично кожен власник цієї чудо-техніки, пише ipadstory.

Як не можна заряджати телефон

Зарядка до 100%. Через цю помилку надалі батарея буде розряджатися набагато швидше. Використання дешевих аналогів для зарядки. Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій, який іде в комплекті зі смартфоном, тому що дешеві аналоги витрачають ресурси акумулятора. Повна розрядка та вимкнення. Не слід розряджати смартфон до 25-30%. Для відновлення заряду батареї йде багато енергії і часу, а це загрожує надалі збоями роботи смартфона. Використання під час зарядки. Це скорочує термін служби батареї. Перегрівання смартфона. Перегрів псує батарею, тому варто уникати зарядки пристрою на сонці та в жарких приміщеннях. Зарядка при низьких температурах. Також не допускайте переохолодження акумулятора. Бажано, щоб температура батареї була не меншою за 15°С, коли ви вирішите під'єднати телефон до зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи заряджається смартфон без проблем. Допомогти може один корисний застосунок.