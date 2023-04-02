Як у жодному разі не можна заряджати смартфон: 6 головних помилок
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Деякі звички можуть негативно впливати на батарею пристрою
Деякі повсякденні звички користувачів сучасних мобільних телефонів під час зарядки пристроїв можуть суттєво впливати на стан акумулятора. Оскільки смартфон став для кожного з нас важливим атрибутом у сучасному житті, вкрай важливо не припускатися помилок при зарядці гаджета.
Щоб заряду батареї вистачало надовго, і сам пристрій працював справно якомога довше, потрібно уникати шести поширених помилок, які робить практично кожен власник цієї чудо-техніки, пише ipadstory.
Як не можна заряджати телефон
- Зарядка до 100%. Через цю помилку надалі батарея буде розряджатися набагато швидше.
- Використання дешевих аналогів для зарядки. Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій, який іде в комплекті зі смартфоном, тому що дешеві аналоги витрачають ресурси акумулятора.
- Повна розрядка та вимкнення. Не слід розряджати смартфон до 25-30%. Для відновлення заряду батареї йде багато енергії і часу, а це загрожує надалі збоями роботи смартфона.
- Використання під час зарядки. Це скорочує термін служби батареї.
- Перегрівання смартфона. Перегрів псує батарею, тому варто уникати зарядки пристрою на сонці та в жарких приміщеннях.
- Зарядка при низьких температурах. Також не допускайте переохолодження акумулятора. Бажано, щоб температура батареї була не меншою за 15°С, коли ви вирішите під'єднати телефон до зарядки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи заряджається смартфон без проблем. Допомогти може один корисний застосунок.