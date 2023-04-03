Коли все ж таки потрібно ставити мобільник на зарядку: одне просте правило

Багато користувачів припускаються непоправної помилки

Ви періодично помічали, що ваш смартфон все частіше починає швидко втрачати заряд батареї. У більшості випадків така проблема може виникати через неправильну зарядку мобільного телефону. Фахівці наполягають, що потрібно завжди дотримуватись одного правила і тоді акумулятор не буде зраджувати в найневідповідніші моменти.

Багато власників сучасних смартфонів ставлять свої улюблені гаджети на зарядку лише тоді, коли рівень заряду близький до 0%. Так робити небажано. Про це пише itechua. Розповідаємо нижче у матеріалі, як правильно заряджати телефон.

Коли ставити телефон на зарядку

Експерти радять дотримуватися оптимального правила "20-80". Це означає, що не можна допускати зниження рівня батареї заряду нижче 20%, а максимальний рівень заряду не повинен перевищувати 80%.

Найкраще ставити на зарядку смартфон, коли рівень заряду батареї досяг 50% і заряджати максимум на 70%. Заряджати мобільний телефон до 100% і розряджати його в нуль — такі дії призводять до зниження продуктивності акумулятора і скорочують термін його служби.

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