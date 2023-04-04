Арктична екзотика: окупанти везуть рідкісну техніку для Заполяр’я, і вона потрапляє до рук ЗСУ чи згорає
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Техніка призначена для боїв у Заполяр’ї воює в Україні — іншої у окупантів немає
Величезні втрати в техніці, які зазнають окупанти під Бахмутом, змушують їх компенсувати ці втрати з різних, у тому числі "екзотичних" для наших широт джерел.
Одними з таких джерел стали 80-та і 200-я окремі мотострілкові бригади Росії, які несуть службу в Мурманській області Росії і мають на озброєнні спеціальну техніку, адаптовану під фактично заполярні умови.
Особовий склад обох частин опинився в Україні з перших днів вторгнення і вже у квітні 2022 року на Харківщині вони втратили гусеничний арктичний транспортер ДТ-30.
За словами військового історика та експерта Андрія Харука, ця спецтехніка є таким собі монстром, що складається з двох секцій (частин), загальною довжиною в 14 метрів, вагою 58 тонн і двигуном від танка Т-72, виробництво яких почалося в 1982 році.
Подібні характеристики цієї спецтехніки роблять її досить повільною та надзвичайно витратною – максимальна швидкість 37 км/год, а витрата палива від 250 до 450 літрів на 100 км шляху. Його безперечним і фактично єдиним для наших широт плюсом є можливість перевезення 30 тонн вантажу у відповідних для цього умовах, що випливає з маркування в назві.
Подібна екзотична техніка іноді стає трофеєм ЗСУ, як це сталося з іншим арктичним транспортером Росії – ДТ-10. Як відомо з його назви, вантажопідйомність транспортера становить 10 тонн за загальної маси близько 30 тонн. Виробництво цих тягачів також почалося 1982-го року.
Як пояснює Андрій Харук, двигун у ДТ-10 також від танка Т-72, але через вдвічі меншу масу самого транспортера — витрата палива нижча. Хоча швидкість та сама – максимум 37 км/год.
Безперечний плюс цього тягача в наших широтах – це висока прохідність через невелике навантаження на ґрунт. Тобто він "у нагоді нам в умовах весняного бездоріжжя", констатує Андрій Харук.
Зазначимо, що нестача техніки змушує окупантів створювати дедалі дивніші зразки, наприклад, встановити на неозброєний легкоброньований тягач МТ-ЛБ важку корабельну вежу-установку 2М-7.