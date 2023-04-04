Війна — день 405: окупанти змінюють тактику обстрілів і штурмують Бахмут

Оперативно про головне 4 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 405 днів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, а в російських джерелах повідомляють про успіхи біля Кремінної. При цьому всупереч заявам пропагандистів про взяття Бахмута у ВСУ з таким твердженням не погоджуються і зазначають, що до захоплення міста росіянам ще дуже далеко. При цьому окупанти змінили тактику використання своїх ударних дронів і все частіше посилають їх із північного напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на 274 млн євро. З них 180 мільйонів євро призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а решта 94 млн євро – на не летальну допомогу ЗСУ.

Інформація за 1 квітня доступна у зведенні: Війна — день 402: окупанти спалили резерви під Авдіївкою, але продовжують обстріл міст

З даними за 2 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 403: росіяни атакують Бахмут і готуються до нового ракетного удару

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 404: на Донбасі тривають важкі бої, росіяни атакують мирні міста