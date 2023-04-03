"Вагнерівці" захопили Бахмут? У ЗСУ "обламали" пригожина

Бахмут — українське місто

Після підриву російського військкора татарського в Санкт-Петербурзі ватажок найманців ПВК "Вагнер" євгеній пригожин вирішив віддати йому честь нібито поставивши триколор на будівлю міської адміністрації Бахмута, заявивши про "юридичне взяття" міста. Однак у ЗСУ з такими заявами м’яко кажучи не згодні.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі The Guardian.

Військовий підтвердив, що бої за місто справді проходили біля будівлі міської адміністрації Бахмута, проте заяви про "юридичне захоплення" не відповідають дійсності, оскільки бої продовжуються, а окупанти, за даними Череватого, далекі від захоплення населеного пункту.

"Бахмут — український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що ввечері 3 березня в одному із закладів Санкт-Петербурга (який, раніше доречі належав пригожину) пролунав вибух. Як виявилося в цей час, там проходили збори російського пропагандиста владного татарського.

В результаті вибуха татарський загинув на місці і ще понад десяток людей отримали поранення. У цій справі затримали Дар’ю Трепову, яка прийшла в те саме кафе і вручила Татарському статуетку, напхану вибухівкою, а сьогодні (3 квітня) росія вже офіційно звинуватила Україну в події.

На тлі того, що відбувається, з відеозверненням виступив ватажок ПВК "Вагнера" пригожин. Він, нібито перебуваючи в Бахмуті, поставив російський прапор з написом "владну татарському добра пам’ять" на міській адміністрації міста, заявляючи, що зараз місто "юридично захоплене". Однак, як можна зрозуміти вже зараз, це не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що Резніков пояснив, як оборона Бахмута наближає поразку росії.