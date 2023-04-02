Війна — день 403: росіяни атакують Бахмут і готуються до нового ракетного удару

Оперативно про головне 2 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 403 дні. Противник не припиняє спроб проводити наступальні дії, а найінтенсивніші бої тривають біля Білогорівки, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. У самому Бахмуті ситуація залишається стабільно складною, окупанти діють у самому місті, але ЗСУ змогли відновити свої позиції в його округах. При цьому через те, що в Чорному морі заспокоївся шторм, є ймовірність того, що росіяни незабаром знову завдадуть масованого ракетного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Неподалік російського Ростова прогримів потужний вибух. Очевидці стверджують, що його чули у Новочеркаську, за 45 кілометрів від обласного центру.

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 400: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ готуються до контрнаступу.

Інформація за 31 березня доступна у зведенні: Війна — день 401: річниця деокупації Бучі, на Донбасі важкі оборонні бої

З даними за 1 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 402: окупанти спалили резерви під Авдіївкою, але продовжують обстріл міст