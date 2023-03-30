Війна — день 400: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ готуються до контрнаступу

Оперативно про головне 30 березня

Російське вторгнення в Україну триває 400 днів. Окупанти продовжують тиснути на Бахмут, де могли взяти під свій контроль комплекс АЗОМ, крім того, росіяни продовжують спроби атакувати у Харківській, Луганській та Донецькій областях, зазнаючи при цьому величезних втрат. При цьому в Міноборони України кажуть, що час українського контрнаступу наближається, а точні його терміни залежатимуть від погоди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США не виявили серйозних порушень, пов’язаних за допомогою України, про що в.о. генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджареллі під час спеціального засідання у Сенаті.

Інформація за 27 березня доступна у зведенні: Війна — день 397: окупанти загрузли під Бахмутом і отримали нову порцію "бавовни".

З даними за 28 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 398: бої на Донбасі та нова атака безпілотників.

Про те, що відбувалося 29 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 399: важкі бої під Бахмутом і погіршення ситуації поблизу Авдіївки