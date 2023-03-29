Вже зовсім скоро: Резніков назвав терміни, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Погода відіграє важливу роль у контрнаступі ЗСУ

У Пентагоні високо оцінили шанси ЗСУ піти у контрнаступ цієї весни. А міністр оборони України Олексій Резніков назвав терміни, коли це може статися і від чого залежатиме.

Подробиці він поділився в інтерв’ю ERR. За словами глави Міноборони, Сили оборони України підуть у контрнаступ у квітні-травні, терміни безпосередньо залежать від погодних умов.

Журналісти поцікавилися у Резнікова, коли на полі бою можна побачити танки Leopard від союзників. Міністр оборони розповів, що станеться це під час безпосереднього контакту із противником.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш слушним, як вони вирішать. Також все залежить від кліматичних умов. Весною наша земля дуже волога. Можна використовувати лише гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", — сказав він.

Також Резніков наголосив, що на фронті цього року відбудуться позитивні зміни для України. ЗСУ продовжать звільняти територію України від окупантів, як це вже зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки країн готові надати Україні танки Leopard. Від 9 союзників Україна може отримати до 150 танків Leopard, а Німеччина вже поставила 18 бойових машин.