Війна — день 399: важкі бої під Бахмутом та погіршення ситуації поблизу Авдіївки

Оперативно про головне 29 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 399 днів. Окупанти могли перекинути підрозділи "вагнерівців" до Авдіївки, де в останній тиждень ворог демонструє певні успіхи. Також важкою ситуація залишається біля Бахмута та Мар’їнки, а на півдні помічено розгортання підрозділів російських десантників. Також противник не припиняє тактику нічних ударів з використанням дронів, а місцями й авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Португалії повідомили, що три їхні танки Leopard 2A6 вже прибули до України.

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 396: окупанти штурмують Бахмут і готують новий наступ.

Інформація за 27 березня доступна у зведенні: Війна — день 397: окупанти загрузли під Бахмутом і отримали нову порцію "бавовни".

З даними за 28 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 398: бої на Донбасі та нова атака безпілотників.