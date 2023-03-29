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Війна — день 399: важкі бої під Бахмутом та погіршення ситуації поблизу Авдіївки

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 399 днів
Бої за Україну тривають 399 днів

Оперативно про головне 29 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 399 днів. Окупанти могли перекинути підрозділи "вагнерівців" до Авдіївки, де в останній тиждень ворог демонструє певні успіхи. Також важкою ситуація залишається біля Бахмута та Мар’їнки, а на півдні помічено розгортання підрозділів російських десантників. Також противник не припиняє тактику нічних ударів з використанням дронів, а місцями й авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Португалії повідомили, що три їхні танки Leopard 2A6 вже прибули до України.

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 396: окупанти штурмують Бахмут і готують новий наступ.

Інформація за 27 березня доступна у зведенні: Війна — день 397: окупанти загрузли під Бахмутом і отримали нову порцію "бавовни".

З даними за 28 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 398: бої на Донбасі та нова атака безпілотників.

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#Україна #Росія #Війна