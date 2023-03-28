Збили не всі: скільки "пташок" росія спрямувала вночі на Київ та Україну (фото, відео)

Окрім дронів камікадзе ворог задіяв розвідників

Російські окупанти вночі атакували Україну безпілотниками. Майже всі вдалося знищити силам ППО.

Як зазначає Генштаб, ворог використав 15 ударних дронів "Shahed-136". Знищити вдалося 14. В КМВА повідомили, що біля Києва виявили та знищили 12 таких безпілотників. Ще три ворог спрямував на Дніпропетровщину.

Через падіння уламків дрона в Святошинському районі загорілася нежитлова будівля. Це будівля магазину. Пожежа ліквідована. Вибухи також чули і в Оболонському районі міста.

Гасіння пожежі після падіння уламків

Пожежні гасять вогонь

У селищі Коцюбинське Бучанського району Київської області показали уламки одного з дронів. Відео опублікував голова громади Сергій Даніш.

На Дніпропетровщині збити вдалося два безпілотники, повідомляють в ОВА. Один — влучив по приватному підприємству. Почалася пожежа, яка охопила 4 тисячі кв.м. Погасити вдалося за кілька годин.

Збитий на Дніпропетровщині дрон

Пожежа на підприємстві

За даними Командування Повітряних сил України, атаки Shahed зафіксовані з північного та південно-східного напрямку. Окрім 12 "Shahed-136/131", за нічну атаку був зафіксований та знищений один розвідувальний БпЛА "Гранат-4". В Повітряних силах поділилися відео знищення одного з беспілотників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог все частіше використовує на півдні керовані авіаційні бомби. Загалом, протягом доби українські захисники збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.