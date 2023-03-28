Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка - найгарячіші точки на фронті: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог на півдні зменшив кількість обстрілів, проте частіше використовує керовані авіабомби
Російські окупанти могли залучити відбірних найманців з ЧВК "Вагнер" для бойових дій в районі Авдіївки. Таке використання досвічених військових могло б пояснити обмежені тактичні успіхи ворога в цьому районі в останній тиждень.
Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що росіяни також досягли певних успіхів навколо Сватового та в Бахмуті. Ворог розгортає десантників одразу на кількох напрямках фронту, в тому числі на півдні України.
За даними Генштабу основні зусилля противника зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбито 62 атаки ворога за добу, найскладніша ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці.
Схід України
На Лиманському напрямку ворог наступав поблизу Крохмального, Кремінної, Кузьминого, Білогорівки, Верхньокамянського та Берестового. В ISW вважають, що ворог міг просунутися до Райгородки (12 км на захід від Сватового).
В Бахмуті російській війська могли просунутися на північному заході в межах АЗОМу. За даними DeepState, бої йдуть на підступах до центру міста. Вагнерівців на цьому напрямку підтримують частини регулярної армії рф. Окрім атак ворога на саме місто, окупанти штурмували також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка.
В околицях Авдіївки та на саме місто тривають напади росіян. Ворог атакував Степове, Авдіївку, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнку. Ситуація в Авдіївці дуже небезпечна — місто евакуюють, закрили для цивільних. Є ймовірність, що російські війська просунулися на північ від Новомихайлівки, приблизно за 10 км на південь від Авдіївки, За даними DeepState, у росіян є просування в Первомайському, йдуть бої за Кам'янку.
Південь України
На Запорізькому напрямку росіяни могли розгорнути сили вдв однієї з ОМСБр. Все частіше на півдні окупанти використовують керовані авіаційні бомби. Загалом кількість обстрілів, зокрема на Херсонщині, трохи впала. Українські війська продовжують завдавати ударів по районах зосередження ворога на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
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