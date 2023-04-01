Війна — день 402: окупанти "спалили" резерви під Авдіївкою, але продовжують обстріл міст

Оперативно про головне 1 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 402 дні. Найбільш гарячою точкою на фронті залишається Бахмут, але окремі наземні атаки продовжуються поблизу Куп’янська та лінії Сватове-Кремінна. При цьому є підстави вважати, що окупанти мають намір посилити мобілізацію на непідконтрольних територіях, щоб поповнити свої втрати. Тим часом росіяни ні на день не припиняють обстрілу міст, через що продовжують гинути мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти використали на Авдіївському напрямку майже всі резерви, заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський. За його словами, росіяни там потребують значного поповнення живої сили, і цим пояснюється зниження темпів бойових дій.

З даними за 29 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 399: важкі бої під Бахмутом та погіршення ситуації поблизу Авдіївки.

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 400: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ готуються до контрнаступу.

Інформація за 31 березня доступна у зведенні: Війна — день 401: річниця деокупації Бучі, на Донбасі важкі оборонні бої.