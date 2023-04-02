Українські військові не дають ворогу просуватися: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує гатити по населених пунктах та позиціях військових

Російські окупанти очікують українських контрнаступів між Великоднем та 9 травня. Вони також невдоволені ситуацією на фронті — є припущення про зміну вищого військового командування рф через невдалий зимовий наступ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Ворог продовжує наступальні операції на Донеччині та Луганщині, а на півдні розбудовує оборону.

За даними Генштабу, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу були відбиті 70 атак ворога. Найзапекліші бої тривають у гарячих точках — Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російській окупанти на Лиманському напрямку вели безуспішні дії південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Ворог намагається знайти слабкі місця в лісах Кремінної, повідомляє DeepState. Українські військові могли обмежено просунутися на захід від Червонопопівки та на північний схід від Верхньокам’янського.

Карта боїв на лінії Сватове - Кремінна

Ворог не припиняє спроб захопити Бахмут — відбиті за добу понад 25 атак ворога. Основні зусилля окупанти спрямували на центр, південь і північ Бахмута. На півночі ворог просунувся через Макіївський завод металоконструкцій, був підірваний залізничний міст. На півдні ворог намагається розширити позиції на вулиці Центральній, бої тривають в центрі Бахмута. На Бахмутському напрямку атаки ворога відбили біля Богданівки та Предтечиного. Підтвердженого просування ворога в Бахмуті та на околицях не зафіксовано.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог атакував в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка. Біля Мар’їнки та Авдіївки відбито понад 20 атак військ рф. Українські військові могли досягти незначних успіхів на північний схід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки).Аналітики ISW вважають, що зосередженість російських військ на наступальних операціях на Мар’їнку може скомпрометувати російські наступальні операції в інших частинах Донецької області. Високі темпи російських наступальних операцій навколо Мар’їнки можуть відволікати живу силу та ресурси, які російські сили інакше могли б залучити до своїх останніх спроб активізувати операції в районі Авдіївки. Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначають дослідники, і з того часу просунулися лише приблизно на два кілометри вглиб населеного пункту.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог не зупиняє розбудову оборони на півдні України. У Запорізькій області ворог мінує територію. В бердянському аеропорті зробили траншеї та встановили "зуби дракона". При цьому обстріли не припинялися ні на Херсонщині, ні в Запорізькій області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з’явилися супутникові знімки оборонних ліній росії в Криму. Деякі з них в околицях колишніх місць пропуску на окупований півострів, але є й на пляжах.