Окупанти просуваються в Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої тривають в Мар’їнці, Авдіївці та Бахмуті

Російські найманці-вагнерівці продовжили просуватися в центрі Бахмута. Ворог просунувся і встановив свої прапори над уламками зруйнованої адміністрації.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ворог продовжить спроби встановлення повного контролю над центром Бахмута і намагатиметься просуватися на захід до Хромового. Ворог атакував і на інших напрямках в Луганській та Донецькій області.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. За добу відбиті 69 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку наступ ворога зафіксовано в околицях Невського, Кремінної, Діброви, Серебрянського лісництва. Інші населені пункти з переліку — в межах 20 км від Кремінної. На початку квітня українські сили просунулись на південний захід від Червонопопівки (5 км на північний захід від Кремінної). За даними DeepState, ворог накопичив артилерію південніше Діброви. Аналітики зазначають, що росія офіційно визнала передачу на фронт термобаричних РСЗВ "Солнцепьок" з підрозділами ВДВ. Аналітики зазначають, що вони могли бути розгорнуті в Луганській області.

Карта боїв в Луганській області

Будівля міськради Бахмута знищена, ворог контролює значну частину міста і продовжує просуватися в центрі. Українські війська продовжують відбивати атаки в Бахмуті. Російські окупанти також безуспішно наступали поблизу Оріхово-Василівки та Іванівського. Операції вагнерівців в Бахмуті та навколо дедалі активніше підтримують російські ВДВ.

Карта боїв в Бахмуті

Тривають бої у Первомайському та Мар'їнці, ворог штурмував в районі Новокалинового, Красногорівки, Авдіївки, Сєверного. Ворог продовжує розвідку на Вугледарському напрямку.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують боятися контрнаступу на окупований Крим — зводять числені оборонні споруди, риють окопи на підході до Криму з боку окупованої Херсонської області. Росіян також лякають вибухи в Мелітополі, вони проводять паралелі з деоккупацією Херсонщини восени 2023 року.

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти в Херсонській та Запорізькій області. Темп атак трохи знизився, це може бути пов’язане з погодними умовами.

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мелітополі кілька разів поспіль лунали вибухи в локомотивному депо. Росіяни заявляють про обстріли. Також в місті підірвали ще одного колаборанта.