Ворог вийшов у центр Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

На півдні ворог вдосконалює лінії оборони

Російські окупанти не припиняють спроб прорватися зі сходу. Епіцентром боїв лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

За даними Інституту вивчення війни, російські джерела заявляють про успіхи окупантів на північний захід від Кремінної. Ворог продовжує артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля російських військ спрямовані на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямок. Відбиті понад 70 атак ворога.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку окупанти наступали в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Обстріли не припиняються як на Луганщині, так і біля Торського, Спірного та Роздолівки на Донеччині. Локальні бої тривають, вороги заявили про успіхи на північний захід від Кремінної.

Карта боїв на лінії Сватове - Кремінна

Окупанти продовжують спроби захопити Бахмут. Українські захисники в місті відбили 20 ворожих атак. Ворог заняв центральну площу біля міськради, повідомляють у DeepState. На півдні міста ворог підтягує живу силу для штурмів. Українські війська вдарили по заводу АЗОМ, що підтверджує його захоплення. Відбити атаки окупантів вдалося біля Іванівського.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти наступали біля Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки. За добу в районі Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Ворог також хоче покращити тактичне положення східніше Вугледару. На Донецькому напрямку окупанти відступили з невизначених позицій.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог наступу не проводив. Триває обладнання противником ліній оборони. Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти неподалік лінії зіткнення.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській областях

Раніше "Телеграф" розповідав, про 12 кроків до деокупації Криму, які треба зробити на думку секретаря РНБО Олексія Данілова. Також в Європі почали звучати голоси в підтримку надання Україні далекобійних ракет, щоб дістати не тільки до віддалених куточків окупованих територій, а й навіть ударів по російським землям.