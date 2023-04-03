Зброї ще достатньо: у Чехії заявили про готовність продовжувати надавати допомогу Україні

На складах армії Чеської республіки є зразки озброєння, які гарантовано не будуть використовуватися нею

Крім надувних приманок на складах Чеських Збройних сил є військове обладнання, яке може бути передано як допомога Україні.

Таку заяву в ефірі Чеського телебачення зробила Міністр оборони країни Яна Чорнохова, пише ЄП.

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані у нашій армії ", — наголосила міністр.

За словами Чернохової, у найближчі кілька днів вона та начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха зустрінуться із чеським президентом Петром Павлом, якому нададуть перелік озброєння, яке можна відправити до України.

"Ми проінформуємо президента про переліки, які ми маємо, щоб він мав точне уявлення про те, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна буде в цьому зацікавлена", — додала вона.

Окремо Міністр запевнила, що нічого з того, що передається Україні, не впливає на обороноздатність Чехії.

Видання нагадує, що у лютому прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів (1,27 мільярда євро).

Потім наприкінці березня президент країни Павло заявив, що Чехія допомогла Україні настільки, наскільки це було можливо, з постачанням зброї, але таких можливостей стає дедалі менше — залишаються серед іншого сфери протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час розмови Володимира Зеленського та Петра Павела глави держав обговорили ситуацію на фронті, а також потреби України у безпеці.