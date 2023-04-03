Оружия еще достаточно: в Чехии заявили о готовности продолжать оказывать помощь Украине
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На сладах армии Чешской республики есть образцы вооружения, которые гарантированно не будут использованы ею
Помимо надувных приманок на складах чешских Вооруженных сил все еще есть военное оборудование, которое может быть передано в качестве помощи Украине.
Такое заявление в эфире Чешского телевидения сделала министр обороны страны Яна Чернохова, пишет ЕП.
"На наших складах все еще есть вещи, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии", — подчеркнула министр.
По словам Черноховой, в ближайшие несколько дней Черночова и начальник Генерального штаба чешской армии Карел Реха встретятся с чешским президентом Петром Павелом, которому предоставят перечень вооружения, которое можно отправить в Украину.
"Мы проинформируем президента о перечнях, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина будет в этом заинтересована", — добавила она.
Отдельно министр заверила, что ничего из того, что передается Украине, не влияет на обороноспособность Чехии.
Издание напоминает, что в феврале премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).
Затем в конце марта президент страны Павел заявил, что Чехия помогла Украине настолько, насколько это было возможно, с поставками оружия, но таких возможностей становится все меньше — остаются, среди прочего, сферы противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых Чехия имеет производственные мощности.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время беседы Владимира Зеленского и Петра Павела главы государств обсудили ситуацию на фронте, а также потребности Украины в безопасности.