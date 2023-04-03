Оружия еще достаточно: в Чехии заявили о готовности продолжать оказывать помощь Украине

На сладах армии Чешской республики есть образцы вооружения, которые гарантированно не будут использованы ею

Помимо надувных приманок на складах чешских Вооруженных сил все еще есть военное оборудование, которое может быть передано в качестве помощи Украине.

Такое заявление в эфире Чешского телевидения сделала министр обороны страны Яна Чернохова, пишет ЕП.

"На наших складах все еще есть вещи, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии", — подчеркнула министр.

По словам Черноховой, в ближайшие несколько дней Черночова и начальник Генерального штаба чешской армии Карел Реха встретятся с чешским президентом Петром Павелом, которому предоставят перечень вооружения, которое можно отправить в Украину.

"Мы проинформируем президента о перечнях, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина будет в этом заинтересована", — добавила она.

Отдельно министр заверила, что ничего из того, что передается Украине, не влияет на обороноспособность Чехии.

Издание напоминает, что в феврале премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).

Затем в конце марта президент страны Павел заявил, что Чехия помогла Украине настолько, насколько это было возможно, с поставками оружия, но таких возможностей становится все меньше — остаются, среди прочего, сферы противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых Чехия имеет производственные мощности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время беседы Владимира Зеленского и Петра Павела главы государств обсудили ситуацию на фронте, а также потребности Украины в безопасности.