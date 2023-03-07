россия может потратить колоссальные суммы на удары по надувным HIMARS: что это за технология (видео)

Модельный ряд фирмы включает в себя даже самолеты

Россияне, уничтожавшие дорогостоящими ракетами "Калибр" деревянные макеты HIMARS, могут столкнуться с новым вызовом. Недорогую надувную приманку для их оружия производят в Чехии.

Как сообщает Reuters, чешский производитель Inflactech Decoys производит более 30 видов надувных приманок в реальном размере и добавил в свой модельный ряд РСЗО HIMARS. Директор компании Войтех Фрессер заявил, что "они найдут свой путь в Украину".

Надувные приманки выполняются из синтетического шелка, они видны на радарах как настоящая техника и даже имеют тепловой след.

Характеристики HIMARS-приманки:

Вес без теплогенератора и компрессионного оборудования — 43 кг,

Время развертывания — 10 минут (другая техника от 3 до 30 минут),

Температурный режим — от -20°C до +50°C,

Тепловые сигнатуры имитируют двигатели и глушители,

Есть антирадарные компоненты,

Сохраняет форму и прочность — можно развернуть и сложить не менее 50 раз.

Для удобства обманки пакуют в мешки, которые могут нести 2-4 человека. Стоимость приманок от 10 тыс. до 100 тыс. долларов, что значительно меньше настоящего HIMARS ценой в 5,1 млн долл. Даже если россияне не будут пытаться тратить дорогостоящие "Калибры" за примерно 1 млн долларов штука, а попытаются уничтожить залпом из "Града" — это затянет на 40 тысяч долларов. Более современной техникой — еще дороже.

После вторжения россии в Украину у чешской компании рост количества продаж и заказов. Увеличение производства — до десятков ложных целей в месяц. Минобороны Чехии пока не комментировало вероятность отправок таких приманок в Украину.

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