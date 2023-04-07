Як прискорити повільний смартфон: хитрощі, які 100% допоможуть

Ваш гаджет буде таким самим швидким, як і в перші дні після покупки

Коли ви купуєте новий мобільний телефон, всі його характеристики та функції практично блискавичні. Але з часом гаджет може ставати все повільнішим, через що ви можете відчувати труднощі в роботі з ним. Чому так відбувається і що з цим робити — читайте далі.

Смартфони мають тенденцію сповільнюватися, коли їхня оперативна пам’ять заповнена, а також ще через ряд різних факторів, пише santeplus. Коли їхня оперативна пам’ять зберігає дуже багато інформації, у них виникають проблеми з правильною роботою. Серед причин, через які смартфон стає довгим, можна виділити:

Недостача або відсутність місця для зберігання

Пошкоджений або неефективний акумулятор

застаріле програмне забезпечення

Повна пам’ять (ОЗУ)

Як прискорити повільний смартфон:

Зробіть резервну копію вмісту вашого смартфона у хмарі

Щоб підвищити продуктивність вашого смартфона, ви можете створити резервну копію вмісту телефону в хмарі або в обліковому записі Google, і перенести всі свої дані в ці віддалені сховища, щоб не перевантажувати пам’ять свого смартфона.

Видаліть програми, які споживають багато енергії на вашому смартфоні

Якщо ви використовуєте багато програм на своєму смартфоні, не забудьте перевірити, чи не споживають вони занадто багато заряду акумулятора та пам’яті вашого пристрою. Видаліть все, що може зашкодити вашому гаджету.

Звільніть місце на вашому смартфоні

Важливо іноді чистити пам’ять смартфона. Завантажуючи програми та зберігаючи контент на свій мобільний телефон, оперативна пам’ять може бути майже заповнена. Для коректного функціонування вашого пристрою бажано залишити запас у два гігабайти вільної пам’яті.

Очистьте кеш всіх ваших програм на смартфоні

Оскільки ви щодня використовуєте програми свого телефону, в них зберігається багато інформації. Ці непотрібні файли є кешованими даними, які зберігаються в пам’яті вашого пристрою і уповільнюють роботу вашого мобільного телефону. Не забудьте видалити їх, щоб не перевантажувати пам’ять гаджета.

Раніше ми розповідали, як обійти захист на смартфоні, якщо ви забули свій PIN-код. Пропонуємо вам три ефективні методи повернути контроль над своїм телефоном у разі виникнення такої неприємності.