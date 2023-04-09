Смертельно небезпечно: як у жодному разі не можна заряджати смартфон

Ваш улюблений гаджет продовжує працювати навіть у вимкненому стані

Коли ми ставимо на зарядку мобільний телефон і вимикаємо його, щоб цей процес прискорити, він все одно продовжує працювати, і навіть у вимкненому стані виділяти тепло. Через це багато експертів не радять заряджати смартфон поруч із подушкою.

Як передає itechua, такий спосіб зарядки загрожує займанням через перегрівання пристрою. Тому тримати смартфон на ліжку, як і поряд з будь-якими іншими об’єктами, що легко займаються, категорично забороняється.

Чи можна ставити телефон на зарядку на ніч

Залишати смартфон на ніч на зарядці не забороняється. Звичайно, тільки будучи впевненими, що всі компоненти гаджета знаходяться в повній справності. Контролер заряду обмежує надлишковий струм, відключаючи подачу живлення після досягнення 100% заряду батареї.

Проте, якщо постійно заряджати мобільний телефон до максимального рівня, згодом акумулятор може прийти в непридатність. Краще дотримуватись рівня заряду на позначці 50-70%.

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