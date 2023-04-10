Яка функція розряджає смартфон найшвидше: ви користуєтеся нею постійно

Здається, що така "фішка" абсолютно нешкідлива. Але це лише на перший погляд

Деякі звички власників сучасних мобільних телефонів значно впливають на стан акумулятора. Наприклад, багато хто неправильно заряджає смартфон, або не відключає деякі функції, які є дуже "ненажерливими", що стосується батареї пристрою.

Досвідченим користувачам може бути відомо, що до таких функцій відносяться включені Wi-Fi, Bluetooth, геолокація та висока яскравість екрана, але не враховують ще один параметр, який швидко з’їдає рівень заряду. У багатьох вона включена на постійній основі, пише itechua.

Через яку функцію смартфон розряджається в рази швидше

Багато смартфонів вібрують під час кожного вхідного виклику або оповіщення, а також під час введення інформації за допомогою екранної клавіатури. На перший погляд, така "фішка" абсолютно нешкідлива, але, як виявилося, вібрація дуже швидко розряджає батарею — вона серйозно підвищує навантаження на акумулятор. При можливості відключайте її, якщо в цьому нема потреби.

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