Знищення цієї техніки дуже допоможе при наступі

У мережі дедалі частіше з’являються кадри знищених ЗСУ різних ворожих радіолокаційних систем та станцій (РЛС). Крім того, що це цілі фактично першої важливості для їхнього знищення, частота їх знищення може говорити про підготовку до весняного наступу.

Найнедавніший приклад цього – знищення РЛС метрового діапазону "Небо-СВУ" зс рф, відео знищення якого на своєму Telegram-каналі розмістив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігал Левін.

Радіолокаційна станція "Небо" була розроблена ще для ППО СРСР і прийнята на озброєння у 1986-му році, відтоді постійно модернізувалась. Одна з її модифікацій є "Небо-СВУ", яка знищена українськими захисниками.

"Небо-СВУ" — це трикоординатна РЛС, тобто дозволяє обчислювати одночасно три параметри повітряної цілі. А саме — дальність, напрямок та місце її перебування. Це полегшує ураження засобами ППО.

Дана РЛС має дуже широкий діапазон і гарні "верхню та нижню стелі". Зокрема, вона здатна засікти винищувач на висоті до 20 км на відстані до 380 км, а на висоті до 500 метрів – на 65 км. При цьому розгортання станції займає трохи більше 30 хвилин.

Іншою ураженою днями ціллю стала переносна РЛС "Лелека", розроблена і вперше представлена в росії в 2008-му році. Станція — це комплекс обладнання, що встановлюється на тринозі. Сумарна маса – близько 135 кг.

РЛС Лелека

Завдання "Лелеки" — засікати наземні цілі, що рухаються, позиції мінометних розрахунків і коригувати по розривах снарядів вогонь своєї артилерії.

Так, РЛС може "помітити" танк на дальності до 20 км і позиції мінометів на дальності 20 і 5 км відповідно, щоправда, з можливою помилкою в 30-40 метрів. Але навести на них вогонь своєї артилерії. При цьому "бачачи" розриви снарядів, "Лелека" може коригувати вогонь власних гармат, правда і тут помилка може становити до 30-40 метрів.

Знищення подібних цілей свідчить про те, що ЗСУ напередодні майбутнього наступу стали активніше "осліплювати" ворога, вибиваючи техніку, здатну засікти українські літаки. Таку, як "Небо-СВУ", або "Лелека". Безперечно, що і авіація, і танки будуть використовуватися ЗСУ у майбутньому наступі, і їхнє застосування після знищення РЛС окупантів буде набагато безпечнішим.

Крім знищення важливої для окупантів техніки "Телеграф" повідомляв про ще одну ознаку настання ЗСУ завдяки отриманню нової важливої техніки.