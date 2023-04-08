ВСУ ось-ось підуть у наступ? У мережі все частіше з’являється важлива для атаки техніка (відео)

Нова техніка стане в нагоді в наступі ВСУ

Витік нібито секретних документів, у яких йдеться про підготовку Україною контрнаступу, це ще одна ознака того, що від цих планів ЗСУ не відмовляться. Один із них – поява в інформаційному просторі інженерних засобів розмінування зразка НАТО. Як зрозуміло з назви, вони потрібні, щоби розмінувати проходи, які потрібно для наступу.

Так, у п’ятницю, 7 квітня, з’явилося відео проїзду дорогою інженерної машини M1132 Engineer Squad Vehicle на базі колісного американського БТР Stryker.

Як і звичайний "Страйкер", М1132 важить близько 19 тонн і озброюється кулеметом калібру 12,7 або 7,62 мм, або станковим гранатометом Мк19, та має бронезахист від великокаліберних куль калібром 14,5 мм та осколків. БТР здатний перевозити до 9 осіб десанту та 2 особи екіпажу, але при цьому ще має і мінний трал LWMR вагою близько 2,5 тонн.

LWMR складається з двох чотириколісних катків, а їх шини цих коліс стійкі до проколів, будучи виготовлені зі спеціального зносостійкого поліуретанового компаунду.

У робочому стані роликові колеса "зорюють" землю перед БТР. Від цього ворожі міни вибухають. Система може оснащуватися пристроєм для протидії підривникам магнітного типу.

В результаті після роботи LWMR виходить ширина колії для проходу техніки і солдатів не менше 1 м, час підйому тралу — 10 с. Загалом ЗСУ отримають 90 БТР Stryker та 20 тралів LWMR.

Раніше в мережі з’явилося відео застосування іншої американської системи розмінування — M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), яка є самохідною системою розмінування на базі БТР М 113.

Принцип її роботи схожий на радянську систему УР-77, тільки та призначена для проходу в мінних полях з протитанкових мін, а М58 — протипіхотних.

В обох випадках використовується шнур довжиною до 100 метрів із зарядом вибухівки всередині, який вистрілюється на полі та підривається, що веде і до вибуху мін, що опинилися на довжині 100 метрів та ширині 8 метрів від шнура М58. У результаті швидко виходить безпечний прохід.

М58

Подібна техніка у вигляді машин М1132 та М58 безсумнівно, знадобляться ЗСУ для майбутнього контрнаступу, анонсованого міністром оборони Олексієм Резніковим.