Мобільна автомайстерня для ЗСУ: що вигадали та створили українські винахідники (фото, відео)

У автомайстерні можна й колеса підкачати, й інші види робіт виконати

Українські військові отримують легкові та вантажні машини для виконання завдань на фронті з різних джерел — від волонтерів, іноземних союзників, та ці машини потребують уваги. Під час боїв вони можуть зламатися, бути пошкоджені уламками чи мінами, тож є потреба в швидкому ремонті.

Українські майстри в цьому питанні не пасуть задніх. Одна з компаній розробила мобільну автомайстерню, яку можна використовувати у надзвичайних умовах. Поки є тільки одна така машина, але друга вже готується. Вона названа Locker.

Автори стверджують, що розробка унікальна. Їй дійсно є що показати — в одному пікапі набір інструментів, три джерела живлення, електрична лебідка, слюсарний верстат та багато іншого.

За словами розробників три джерела електрики — дизель-генератор, сонячна панель та можливість підключення до зовнішнього живлення. Верстат розташований в задній частині, а електричну лебідку вмонтовано під передній бампер. Машина може витягти застряглу легку техніку з броду.

"Начиння" вражає

Окрім іншого устаткування в майстерню входять лопата, пила, сокира, вогнегасник та багато іншого ручного інструменту. Перший в Україні LOCKER вже перейшов до експлуатації у батальйон Національної гвардії України, розповідають розробники.

Раніше "Телеграф" розповідав, як бронемашина українського виробництва "Варта" врятувала життя військових. Один із снарядів під час обстрілу розірвався зовсім поруч.