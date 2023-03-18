Volvo для України: Бельгія передає необхідні для фронту машини

Європейці змінюють машини на сучасніші, проте ці ще у хорошому стані

Бельгія передасть Україні свої старі військові вантажівки марки Volvo. Вони експлуатуються з 1992-93 років, але у хорошому технічному стані. Мова про передачу 240 машин уже наступного тижня.

Про це повідомляє Standaard. Серед моделей – Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat. Це вантажні моделі, авто з тентом, краном чи навіть евакуатори. Кілька місяців тому на автопарк чекала велика перевірка та реконструкція. Разом із машинами бельгійці надішлють запасні частини та інструкції.

У Бельгії вважають, що навчитися керувати Volvo українцям буде неважко. Така допомога суттєво підтримає українські військові та дозволить заощадити ресурси на авто. Також Бельгія надасть для навчання українських військових сотню інструкторів.

Volvo Manumat

Серед запланованих на передачу особливу увагу привертає Volvo Manumat. Це важкий евакуатор/автокран на базі Volvo N10. Колісна машина 6x6 як паливо використовує дизель. Вага – понад 24 тонни, коробка передач – механіка. Вартість такої машини на вільному ринку стартує від 35850 євро (1,407 млн грн).

Volvo Manumat

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні все ж таки передадуть винищувачі, хоч і не найсучасніші. Передати Україні Міг-29 планують одразу кілька країн.