Режим вібрації може суттєво нашкодити вашому телефону: чому варто уникати цієї функції

Ця порада допоможе вам зберегти працездатність вашого гаджета

Режим вібрації – це досить популярна та корисна функція, якою із задоволенням користуються багато користувачів. Проте фахівці зазначають, що розумніше було б відключити цей режим, щоб уникнути певних незручностей.

Як зазначає портал santeplus, функція вібрації може принести вам багато незручностей, а все тому, що при її активації батарея телефону розряджається набагато сильніше, ніж у звичайному режимі. До чого це стосується вібрації і під час дзвінка, під час користування клавіатурою.

Виявляється, цей невеликий навіть крихітний для смартфона компонент, який допомагає гаджету вібрувати, вимагає дуже багато ресурсів. Тому, щоб акумулятор не розряджався занадто швидко, рекомендується вимикати режим вібрації, коли він вам не потрібний.

Також можна зменшити споживання енергії, не відключаючи цей режим. Для цього потрібно вибрати інтенсивність вібрації: найкоротші не з’їдатимуть багато енергії.

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