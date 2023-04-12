Що відключити на телефоні, щоб батарея розряджалася не так швидко: топ-3 "жадібні" функції

Деякі функції суттєво впливають на термін служби батареї.

Використання мобільного телефону часто пов’язане з високим споживанням енергії, і на автономність батареї вашого гаджета впливають всі функції, які в ньому є. Однак серед них є кілька "скнар", які споживають енергію найбільше. Відповідно, якщо вони увімкнені, то телефон буде розряджатися набагато швидше.

Сучасні смартфони включають нові і корисні функції в повсякденному житті, і більшість з них споживають багато енергії, проте при цьому вони не вимагають постійного використання, пише santeplus. Тому, якщо ви помітили, що акумулятор телефону швидко розряджається, відключайте наступні функції.

Функції, які швидко розряджають телефон

Функція GPS на телефоні та програмах

Опція місцеперебування залишається однією з основних енергомістких функцій телефону. Деякі програми використовують його у фоновому режимі. Щоб вимкнути його, просто зайдіть в "Параметри", потім "Місцеперебування", натисніть "Дозволи для програми". Зробивши це, ви отримаєте доступ до списку програм, які використовують його у фоновому режимі. Натисніть програму, щоб заборонити його.

Функція Ok Google

Серед функцій, які можна вимкнути на телефоні для збереження заряду батареї, це Ok Google. Попри практичність у повсякденному житті, ця функція передбачає постійний режим очікування, що споживає енергію. Марно тримати його активним весь день, якщо ви його не використовуєте.

Повідомлення на телефон

Іноді телефон перевантажений повідомленнями. У більшості випадків вони не потрібні та негативно впливають на споживання енергії. Щоб зберегти автономність телефону, краще перебрати свої основні програми. Для цього увійдіть у меню "Параметри", потім у "Програми та сповіщення" увійдіть до "Сповіщення". У списку останніх повідомлень ви зможете відключити ті, які вам не потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.