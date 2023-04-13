Звичка, яка "вбиває" телефон: чому не можна повністю розряджати свій гаджет

Якщо не бажаєте попрощатися зі своїм телефоном, припиніть так робити

На жаль, мало хто з користувачів замислюється, чи правильно він заряджає свій мобільний телефон. А якщо таке і трапляється, то, швидше за все, після того, як гаджет почав гірше працювати, а то й зовсім зламався.

Також відіграє роль і той факт, що раніше телефони якраз і потрібно було заряджати на 100% і висаджувати в 0, щоб він працював довше. Однак цей час уже давно минув, пише santeplus. Чому ж не варто повністю розряджати батарею свого телефону і чим це загрожує гаджету — читайте далі.

Чому не можна садити телефон у нуль

Якщо ви заряджаєте свій телефон тільки тоді, коли він уже вимкнувся, адже рівень заряду впав до 0, то знайте, що це дуже шкідливо для батареї. Все тому, що чим ближче рівень заряду до нуля, тим довше він повинен бути підключений до мережі і, отже, обмежить термін служби вашої батареї. Разом — ваш телефон вийде з ладу набагато швидше.

Щоб гаджет працював без збоїв і максимально довго він має бути заряджений від 40 до 80%. Це найоптимальніший рівень заряду вашого акумулятора, якого бажано дотримуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав два прості способи прискорити час заряджання смартфона. Є також функція швидкого заряджання смартфона, але вона має свої мінуси.