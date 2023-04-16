Діди збирали? Окупанти пригнали на фронт танки "пенсійного віку"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 674
Танк якому місце давно на пенсії привезли на передову
В інформаційному просторі з’явилося фото перших російських танків Т-55, зразка 1958 року, які пригнали окупанти, щоб заповнити величезні втрати в бронетехніці. Ці танки використовуються як підкріплення на позиціях окупантів у Запорізькій області.
Російські Telegram-канали намагаються уявити це як щось урочисте.
Насправді ж, розроблений ще за Сталіна із початком випуску 1958-го року, Т-55 вже безнадійно застарів за всіма параметрами:
- в плані озброєння — основна зброя Т-55 це танкова гармата калібром 100 мм, при тому що сучасні гармати мають калібр 125-мм і зовсім інші показники стрільби;
- у плані бронювання – броня Т-55 складається із сталевого листа в 100 мм, сучасні ж танки мають шарувату броню з різних матеріалів, що дозволяє створювати еквівалент від 500-600 мм до 1100 мм, залежно від матеріалів;
- обладнання — зрозуміло, всі електронні системи 50-х років не йдуть в жодне порівняння з сучасною, навіть новітня на 1958 рік система активного захисту "Дрозд" Комплекс, що складається з РЛС, що засікає підліт до танка протитанкового боєприпасу і 8 міні-ракет, чиє завдання цей боєприпас знищити, зараз абсолютно марний.
У той же час, за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Т-55 має свою перевагу в тому сенсі, що на нього простіше і швидше вивчати нові екіпажі.
Вперше танки Т-55 були помічені в березні під час їх перекидання залізницею з міста Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться 1295 центральна база резерву і зберігання танків. В ешелоні тоді були помічені Т-62 і ще старіші Т-54.