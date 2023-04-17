Через що телефон заряджається надто повільно: чотири головні причини

Не кожен користувач може витрачати на підзарядку гаджета багато часу

Багато користувачів спантеличені питанням, як заощадити заряд батареї мобільного телефону. Не завжди можна підключити гаджет до мережі. Особливо проблематично, якщо ваш смартфон заряджається надто повільно.

Є кілька найпоширеніших причин повільної зарядки телефону. Детальніше пише Reader’s Digest.

Чому мобільний телефон заряджається дуже повільно? Ось найчастіші причини:

Несправний зарядний кабель. Зазвичай, виробники рекомендують використовувати оригінальні елементи живлення.

Зазвичай, виробники рекомендують використовувати оригінальні елементи живлення. "Слабкий" зарядний блок. Чим він потужніший – тим швидше заряджається гаджет. Однак кожен телефон має свої обмеження, які потрібно враховувати при виборі блоку.

Чим він потужніший – тим швидше заряджається гаджет. Однак кожен телефон має свої обмеження, які потрібно враховувати при виборі блоку. Не те джерело живлення. Телефон від розетки зарядиться набагато швидше, ніж через USB-порт або автомобільний зарядний пристрій.

Телефон від розетки зарядиться набагато швидше, ніж через USB-порт або автомобільний зарядний пристрій. Використання телефону під час заряджання. Ваша батарея потребує більше часу для накопичення заряду, якщо ви одночасно споживатимете його в процесі.

Крім того, прискорити заряджання смартфона можуть допомогти прості кроки. Просто відключіть телефон на певний час або щонайменше активуйте режим польоту.

Також може допомогти зарядити гаджет за лічені хвилини функція швидкого заряджання, але з нею є низка нюансів. Про важливі рекомендації для користувачів раніше писав "Телеграф".