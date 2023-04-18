Що станеться з телефоном, якщо залишити його на зарядці на всю ніч: відповідь вас здивує

Навколо так званої нічної зарядки витає багато міфів

Багато хто з нас воліє залишати мобільний телефон на зарядці, поки спить. Це дійсно може бути зручно. Але чи не шкодить така звичка акумулятору пристрою?

Думка про те, що залишений на ніч смартфон у мережі перезарядиться, хибна. Але користувачам все ж таки потрібно знати ряд нюансів про нічну зарядку, пише androidauthority.com.

Залишати гаджет на зарядці на всю ніч, звичайно, не є небезпечним, але це може трохи прискорити знос батареї. Те, що нічна зарядка може призвести до спалаху, швидше міф. Адже раніше батареї телефонів справді могли перегріватися, якщо довго залишалися в розетках. Сучасні пристрої набагато розумніше керують живленням телефону.

Однак тривала зарядка смартфона всю ніч має низку недоліків. Екстремальне нагрівання та високі рівні зарядної потужності скорочують термін служби батареї. Якщо у вас неякісний чохол, який не дозволяє розсіювати тепло, або ви кладете телефон під подушку на ніч, то накопичення тепла безумовно шкідливе для акумулятора. Те саме стосується і того, якщо ви залишаєте гаджет заряджатися на гарячій панелі приладів.

Тому якщо ви заряджатимете телефон усю ніч, щось катастрофічне з ним не станеться, смартфон навряд чи вибухне або "перезарядиться". Разом з тим краще відмовитися від звички підключати гаджет до мережі на ніч, щоб продовжити життя батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав докладніше, чому заряджати мобільний телефон до 100% шкідливо. Користувачам варто позбутися цієї звички якнайшвидше.