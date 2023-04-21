Український дрон "Пегас" кошмарить окупантів: чим цікава ця "пташка" (ефектні відео)

Безпілотник успішно справляється з технікою ворога та самими окупантами

Українські військові застосовують на фронті не лише західну техніку та зброю, яку передають союзники, а й ефективно працює із озброєнням, що виробляють у нашій країні. Наприклад, знищувати склади боєприпасів та ворожу техніку, а також живу силу противника нашим захисникам чудово допомагає дрон-камікадзе "Пегас".

Про це повідомляє школа операторів безпілотників "Ескадрон", фахівці якої збирають для українських військових дрони "Пегас". У Telegram-каналі "Ескадрону" є безліч фото та відео цієї "пташки".

FPV-Дрони "Пегас" використовують підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, а також Служба безпеки. Вони є квадрокоптерами з китайських деталей, які спеціалісти оснащують вибухівкою, тим самим роблячи з них дрони-камікадзе. Вони встигли добре себе зарекомендувати, знищуючи окупантів та їхню техніку, а вартість такого безпілотника водночас невисока.

Дрон "Пегас". Фото — "Ескадрон"

Так, нещодавно за допомогою "Пегаса" оператору спеціального підрозділу Національної гвардії України "Омега" вдалося знищити польовий склад боєприпасів окупантів.

"Пегас знайшов купу протитанкових мін противника. Окупант, що її наклав, дуже здивувався, коли не знайшов довірене йому майно", — пишуть творці дрону під відео.

Також українські військові застосували безпілотник проти ворожого танка. У мережі з’явилося відео лобового зіткнення, яке зняли загарбники. Розробники дрону наголосили, що танк, на жаль, повністю знищений не був. Однак ця "пташка" завдала йому значної шкоди.

Ще один випадок блискучої роботи "Пегаса" було знято в середині квітня. Окупант облаштував позицію ПЗРК на даху багатоповерхового будинку, а безпілотник залетів до нього на новосілля, влаштувавши вибуховий сюрприз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські дрони "Вампір" відкрили полювання на російських окупантів і тепер кошмарять загарбників на різних ділянках фронту.