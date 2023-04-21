Через скільки років акумулятор телефону застаріває і як відтягнути цей момент: прості правила

Декілька зрозумілих звичок продовжать термін служби акумулятора вашого гаджета

Здатність мобільного телефону зберігати заряд протягом щонайменше одного дня дуже важлива. Але чим довше ми користуємося гаджетом, тим більше скорочується термін служби батареї. Та найпростіші правила допоможуть продовжити життя акумулятора.

За словами експертів, через три роки батарея мобільного телефону працює вже не так, як це було після покупки. Про це пише androidauthority.com.

Саме після трьох років використання смартфону деяким батареям стає важко прожити день без підзарядки. На жаль, ємність батареї неминуче знижується з часом. Однак ряд звичок допоможуть вам продовжити термін служби акумулятора, а отже, і самого смартфона.

Як продовжити життя батареї мобільного телефону:

Уникайте повних циклів зарядки (тобто від 0 до 100%) та не залишайте гаджет у розетці на всю ніч. Експерти рекомендують заряджати телефон частіше, але частково.

Заряд смартфона на 80-90% прийнятніший для акумулятора, ніж доведення до максимуму.

Використовуйте технології швидкої зарядки економно і лише коли ваш пристрій охолонув.

Спека – вбивця батареї. Не накривайте телефон під час заряджання та тримайте його подалі від гарячих місць.

Не грайте в ігри, не транслюйте відео й не виконуйте інші інтенсивні робочі навантаження під час заряджання. Так ви уникнете перегріву.

Крім того, експерти порадили приділити увагу й іншим налаштуванням на гаджеті, які сприятливо позначаться на функціонуванні акумулятора. Спробуйте зменшити яскравість екрану, налаштувати функцію тайм-ауту, обмежити push-сповіщення та використовувати енергозбереження, коли це можливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно розряджати мобільний телефон до мінімуму перед тим, як підключати до мережі. Це правило раніше декларували виробники, але сьогодні від цієї звички експерти радять відмовитись.