Чому ви повинні активувати темний режим на своєму телефоні: причина не тільки в економії заряду

Темна тема дозволяє ефективно економити електроенергію на пристрої

Ви постійно користуєтеся своїм смартфоном протягом дня, навіть не підозрюючи, що його надмірне або неправильне використання може завдати шкоди самому пристрою, так і стати причиною проблем зі здоров’ям. Саме щоб уникнути таких проблем фахівці рекомендують встановити темний режим на свій мобільний телефон.

Як зазначає портал santeplus, темний режим може допомогти не тільки заощадити заряд на своєму телефоні, але й захистити ваше здоров’я. Докладніше — далі в матеріалі.

Навіщо включати темний режим телефону

Чому дедалі більше експертів рекомендують встановити темний режим на своєму мобільному телефоні? Просто тому, що чорне тло екрану призводить до значного зниження енергоспоживання мобільного телефону. Таким чином, термін служби батареї буде збільшено.

Крім того, темний режим зменшує синє світло і, отже, менш агресивний для очей та забезпечує більш комфортне читання з екрана, знижуючи ризик ушкодження очей.

Однак уникайте використання темного режиму при використанні мобільного телефону в добре освітленій кімнаті або під прямим сонячним промінням, оскільки текст, розміщений на темному тлі, може бути важкочитаним.

Також ми розповідали, яку функцію необхідно відключити на смартфоні, щоб батарея довше залишалася у строю. Багато хто навіть не користується цією можливістю в той час, як вона продовжує "з’їдати" заряд.