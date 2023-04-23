Названо головний пожирач заряду на телефоні: які налаштування збережуть батарею повною

Декілька простих маніпуляцій на смартфоні продовжать час його роботи

Багато користувачів замислюються над тим, через що мобільний телефон розряджається занадто швидко. Один із головних пожирачів заряду – екран. Але деякі налаштування змінять ситуацію на краще.

Щоб смартфон довше залишався зарядженим, екран повинен витрачати менше енергії. Експерти androidauthority.com розповіли докладніше, як це зробити.

Так, у сучасних гаджетах екран забирає велику кількість енергії акумулятора. Яскраві та барвисті панелі з високою роздільною здатністю не зможуть працювати без постійного живлення від батареї, в результаті можуть швидко розрядити її.

За допомогою простої інструкції можна перевірити, як використовується батарея на вашому телефоні. Експерти запевняють, що екран опиниться у топі "пожирачів".

Виконайте наступний алгоритм:

Відкрийте "Параметри". Виберіть "Акумулятор". Натисніть "Використання батареї". Перейдіть на вкладку "Використання системи з моменту останньої повної зарядки".

Ви побачите список програм на смартфоні, які поглинають найбільше енергії. Але перше місце займатиме використання екрану. На щастя, невеликі рекомендації експертів допоможуть заощадити на телефоні заряд.

Що зробити, щоб мобільний телефон довше тримав заряд

Зменшіть яскравість екрана.

Використовуйте адаптивну яскравість.

Зменште частоту оновлення екрана.

Скоротіть час автоматичного блокування.

Відмовтеся від живих шпалер.

Використовуйте чорні шпалери.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон може заряджатися надто повільно. Є одна поширена серед користувачів шкідлива звичка, через яку це відбувається.