Головні пожирачі заряду: названо десять популярних додатків, які розряджають телефон

Можливо, якісь із енергопоглинаючих додатків на смартфоні вам краще видалити

Користувачі мобільних телефонів часто замислюються, чому їхні гаджети сідають надто швидко. Найбільше батарею зазвичай розряджають програми. Багато популярних додатків забирають чимало енергії акумулятора, у тому числі у фоновому режимі.

Які програми найбільше розряджають мобільний телефон? Експерти виділяють десять найпоширеніших, пише androidauthority.com.

Якісь із додатків на вашому гаджеті можуть бути ресурсомісткими, особливо якщо ви використовуєте ті ж ігри або соціальні мережі годинами. Дисплей забирає заряд батареї, тому тривалий час увімкнений екран навантажує акумулятор разом із використовуваним застосунком.

Крім того, деякі програми збирають фонові дані, ті самі соцмережі. Тому навіть якщо ви закрили застосунок, ван може мінімально споживати енергію та розряджати телефон. У випадку додатків, яким потрібне визначення даних розташування, смартфон теж може втрачати заряд занадто швидко.

Які програми розряджають телефон найбільше

Facebook

Facebook Messenger

Instagram

Snapchat

Fitbit

YouTube

Skype

Tinder

Amazon Alexa

Uber

Раніше "Телеграф" розповідав, яку функцію потрібно відключити на смартфоні, щоб він не розряджався за ніч. А ще ми писали, через яку звичку телефон заряджається надто повільно.