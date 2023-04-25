Чому iPhone швидко розряджається і як це виправити: найпростіші способи

Те, як довго батарея гаджета залишається повною, залежить від багатьох факторів

Мобільний телефон розряджається з різних причин, у тому числі заряд забирають популярні програми. Якщо батарея досягає мінімуму занадто швидко, це дуже незручно. З подібною проблемою нерідко стикаються користувачі iPhone.

Чому iPhone розряджається надто швидко і як це можна виправити? Відповідь дають експерти androidauthority.com.

Режим низького енергоспоживання

Для початку варто спробувати швидке вирішення проблеми. Це знизить яскравість дисплея, оптимізує продуктивність пристрою та зведе до мінімуму системну анімацію. Вимикається робота багатьох програм у фоновому режимі. AirDrop, синхронізація iCloud і Continuity також не працюватимуть. Крім того, коли цей режим активовано, iPhone повідомляє про низький рівень заряду батареї. Проте експерти радять не використовувати режим енергозбереження постійно, у довгостроковій перспективі це шкодить акумулятору.

Перевірка "важких" програм

Дізнатися, які програми найбільше розряджають телефон, можна в розділі "Акумулятор". Статистика покаже перелік програм, які споживають найбільше енергії. Ви можете обмежити використання цих програм або видалити їх.

Авіарежим

Ще одне оперативне вирішення проблеми зі смартфоном, який швидко сідає. В екстреному випадку увімкнення режиму в літаку збереже трохи заряду на вашому телефоні.

Відключення Bluetooth, повідомлень, інтернету й GPS

Bluetooth постійно шукає можливість поєднання з AirPods, наприклад, це розряджає батарею. Якщо функція в поточний момент не потрібна, сміливо відключайте.

Не зайвим буде і відключення якнайбільшої кількості повідомлень, адже вони теж забирають заряд у фоновому режимі. Перейдіть до "Параметри", а потім "Повідомлення".

За словами експертів, служби місцезнаходження – головний пожирач заряду на iPhone. Щоразу, коли програма підключається до GPS і починає скрізь відстежувати дані, відсоток заряду батареї миттєво падає. Тому вимкніть геослужбу, коли є можливість, та налаштуйте, які програми можуть використовувати цю функцію в принципі.

Те саме стосується Wi-Fi та мобільних даних. Так чи інакше ці функції розряджають акумулятор. Коли це доречно, вимикайте інтернет на смартфоні.

Низька яскравість дисплея iPhone

Яскравий екран ннавантажує батарею. Тому знизити цей показник до комфортного мінімуму – гарний спосіб заощадити заряд. Альтернатива: використання темного режиму. Крім того, не треба часто вмикати-вимикати екран, це теж поглинає енергію батареї.

Зупинка потокової передачі музики і відео

Якщо вам потрібно зберегти відсотки заряду, то відкладіть перегляд медіа до того, як зарядите гаджет. Відтворення музики та відео вимагає від батареї значних зусиль.

Відмова від ігор

Ігри з інтенсивним споживанням енергії також знижують заряд акумулятора. Не варто включати подібні програми, коли гаджет ось-ось вимкнеться.

Заряджання від 20 до 80 відсотків

Експерти рекомендують не заряджати iPhone вище 80% та не доводити заряд нижче 20%. Відоме правило 80/20 допоможе максимально збільшити термін служби батареї. Якщо ви зарядили гаджет до максимуму, не турбуйтеся. Виробник продумав цей момент за допомогою функції "Оптимізована зарядка акумулятора", яку можна активувати в налаштуваннях.

Оновлення системи iOS

Гаджет функціонуватиме краще, у тому числі це впливає на тривалість автономної роботи, якщо всі останні системні оновлення встановлені. Також слід не забувати оновлювати програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку функцію на мобільному телефоні слід вимикати вночі. Через неї гаджет може розрядитись до ранку.