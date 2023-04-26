Що не можна робити з мобільним телефоном, якщо не хочете "вбити" його остаточно

Розповідаємо, яких звичок варто позбутися, щоб смартфон прослужив довше

Багато власників смартфона щодня неправильно користуються цим пристроєм. Наприклад, деякі й не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам. Про ці й не лише звички розповідаємо детальніше.

Що в жодному разі не можна робити, щоб не зламати дорогий мобільний пристрій, пише itechua. Усього є чотири звички, від яких необхідно відмовитися, щоб не угробити улюблений гаджет.

Що не можна робити зі смартфоном

Використовувати неякісну зарядку. Неякісний зарядний пристрій "вбиває" смартфон. Дуже частою причиною виходу телефону з ладу стає невідповідний струм зарядки. Залишати телефон на сонці. Гаджети не витримують впливу критичних температур, оскільки смартфон може сильно нагрітися, і тоді система безпеки вимкне або перезавантажиться. Тривалі сонячні ванни (понад 90 градусів) призводять до поломки чіпів, після чого виходять з ладу інші важливі функції. Носити телефон у задній кишені. Його можуть вкрасти, або корпус може набути форми тіла, і тоді вийдуть з ладу його чутливі внутрішні компоненти. Телефон просто почне тормозити, а ви навіть не зрозумієте чому. Користуватися телефоном, лежачи у ванні. Використовувати телефон у ванній заборонено, особливо коли він стоїть на зарядці. Один незручний рух — і дорогий пристрій опиниться у воді, а це також смертельно небезпечно і для того, хто приймає ванну.

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