Рус

Що не можна робити з мобільним телефоном, якщо не хочете "вбити" його остаточно

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Не користуйтеся смартфоном, лежачи у ванні Новина оновлена 26 квітня 2023, 10:47
Не користуйтеся смартфоном, лежачи у ванні. Фото freepik.com

Розповідаємо, яких звичок варто позбутися, щоб смартфон прослужив довше

Багато власників смартфона щодня неправильно користуються цим пристроєм. Наприклад, деякі й не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам. Про ці й не лише звички розповідаємо детальніше.

Що в жодному разі не можна робити, щоб не зламати дорогий мобільний пристрій, пише itechua. Усього є чотири звички, від яких необхідно відмовитися, щоб не угробити улюблений гаджет.

Що не можна робити зі смартфоном

  1. Використовувати неякісну зарядку. Неякісний зарядний пристрій "вбиває" смартфон. Дуже частою причиною виходу телефону з ладу стає невідповідний струм зарядки.
  2. Залишати телефон на сонці. Гаджети не витримують впливу критичних температур, оскільки смартфон може сильно нагрітися, і тоді система безпеки вимкне або перезавантажиться. Тривалі сонячні ванни (понад 90 градусів) призводять до поломки чіпів, після чого виходять з ладу інші важливі функції.
  3. Носити телефон у задній кишені. Його можуть вкрасти, або корпус може набути форми тіла, і тоді вийдуть з ладу його чутливі внутрішні компоненти. Телефон просто почне тормозити, а ви навіть не зрозумієте чому.
  4. Користуватися телефоном, лежачи у ванні. Використовувати телефон у ванній заборонено, особливо коли він стоїть на зарядці. Один незручний рух — і дорогий пристрій опиниться у воді, а це також смертельно небезпечно і для того, хто приймає ванну.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони