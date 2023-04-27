Україна отримала сучасну систему ППО проти дронів: що про неї відомо (відео)

Систему Skynex вже називають "шахідобійкою"

Українські військові продовжують отримувати зброю, обіцяну ще наприкінці минулого року. Серед них — сучасна система протиповітряної оборони Skynex. Вона потрібна Україні для захисту від російських дронів.

Про те, що Skynex вже перебуває на бойовому чергуванні в Україні, повідомив прем’єр Денис Шмигаль під час візиту на італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на них. Серед обговорюваних тем — можливість спільного виробництва компонентів для цих систем.

Італійська частина німецької компанії спеціалізується на високотехнологічних системах ППО

Характеристики ППО Skynex:

Зенітно-артилерійська система малої дальності Skynex — новинка на ринку, представлена лише 2021 року,

Снаряди — програмовані боєприпаси калібру 35 мм Ahead,

Основне озброєння — автоматична гармата Oerlikon Revolver Gun Mk3,

Крім високоефективної гармати Oerlikon Revolver Gun® Mk3, можлива інтеграція та керування ракетними засобами ППО,

Дальність пострілу — 4 км,

Темп — 1000 постр/хв,

Можна суміщати з пошуковими радарами за 3D та 2D технологіями,

Наведення з додатковою інфрачервоною камерою, радаром з автоматичним пошуком цілі та лазерним далекоміром.

Характеристики ППО Skynex

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме надійні системи ППО міністр оборони Олексій Резніков вважає пріоритетними для України. Радянські системи мають "пробіли" та обмежений запас снарядів, тоді як західні сучасні зразки значно кращі.