"Приоритет №1": Резников объяснил, в каком оружии Украина нуждается больше всего

Украина нуждается в поддержке для борьбы с большим врагом

Западные союзники уже предоставили Украине военную поддержку более чем на 50 млрд долларов, однако чтобы закончить войну, уже в этом году нужно в десять раз больше. Приоритетным направлением помощи в Украине считают средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что пополнение сил ПВО остается приоритетом №1 на встрече в формате "Рамштайн". "Прилететь может куда угодно", — отмечает министр и добавляет, что безопасность неба позволит стране развиваться, собирать урожаи, пополнять бюджет благодаря большей стабильности. Это необходимо для обеспечения армии и выживания страны.

Резников также прокомментировал слитые "документы Пентагона" о нехватке ракет для ПВО. Он отметил, что в Украине система в основном советская и запасы ракет к ней заканчиваются. Если они не производятся в Украине и негде взять новые, то стоит заменить ПВО на западные системы.

Модели уже определены, есть вопросы по увеличению их количества и запасов ракет. Министр добавил, что самолеты — это тоже часть ПВО. Современный самолет может закрыть проблемы и провалы советских систем.

Кроме ПВО, Украине нужны снаряды не только для обороны в небе, но и для всех систем, а также усиление "бронированного кулака" — танков и спецмашин. Резников выделяет это в три приоритета Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получила от Великобритании танковые снаряды с обедненным ураном. Новость об этом уже вызвала истерику в российском политикуме.