Тільки не фен: як не можна сушити телефон, якщо він упав у воду

Якщо гаджет намок, діяти потрібно обережно

Не всі мобільні телефони оснащені водонепроникністю. Тому якщо ваш гаджет впав у воду або промок з інших причин, важливо якнайшвидше його висушити. Але діяти потрібно акуратно, інакше є ризик поломки.

Врятує від несправності смартфон звичайний рис. З його допомогою можна швидко та просто висушити намокший телефон, передає techadvisor.com.

Що робити, якщо телефон упав у воду

Насамперед запам’ятайте: не можна користуватися мокрим телефоном. Як тільки ви дістали гаджет із води, вимкніть його, вийміть картку пам’яті та SIM. Вже потім починайте сушіння пристрою. Є багато міфів про те, як сушити намоклий смартфон, тому дотримуйтесь ряду правил:

Не кладіть телефон у сушильну машину (навіть у носок або наволочку).

Не залишайте мокрий телефон на батареї.

Не нагрівайте вологий гаджет феном.

Не кладіть намоклий смартфон у морозильну камеру.

Як висушити телефон у домашніх умовах

Щоб висушити смартфон, в який потрапила вода, знадобиться звичайна крупа – рис. Візьміть велику миску, потім покладіть у ємність ваш мокрий телефон і насипте рис, щоб він покрив смартфон. Залишіть гаджет у такому вигляді на 24 години. Крупа чудово вбере всю вологу і ви зможете включити телефон та користуватися ним далі.

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