Ця звичка може призвести до фатальних наслідків: чому не варто залишати телефон заряджатися вночі

Щоб ваш телефон не вийшов з ладу раніше, потрібно змінити деякі звички.

Акумулятор мобільного телефону дуже важливий, тому що забезпечує хорошу роботу вашого смартфона. Щоб батарея працювала дуже довго, ви повинні звертати увагу на певні жести, які ви виконуєте зі своїм гаджетом.

Є багато шкідливих звичок, які роблять багато людей, найчастіше від незнання, що це погано для їхнього мобільного телефону, пише santeplus. Щоб ви більше не ламали свій гаджет і не шкодили акумулятору, розповідаємо, чому категорично не можна залишати смартфон на зарядці на ніч, і до яких наслідків це може призвести.

Чому не можна заряджати телефон уночі

Ця звичка здається такою невинною і дозволяє повністю зарядити смартфон, адже на ранок ви отримуєте на 100% заряджений пристрій. Однак сучасним смартфонам повна зарядка особливо й не потрібна, а навіть більше шкодить.

Заряджання пристрою протягом ночі може призвести до пошкодження акумулятора мобільного телефону, тому що він перевантажиться протягом багатьох годин навіть після досягнення 100%. Крім того, деякі акумулятори вночі можуть нагріватися та споживати більше електроенергії.

Згодом батарея зрештою зношується, що знижує термін її служби і, отже, продуктивність смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи небезпечна швидка зарядка для мобільного телефону. Користувачам потрібно знати кілька нюансів щодо цієї технології.