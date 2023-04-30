Найпростіше правило зарядки, яке мають знати всі: батарея телефону працюватиме роками

Нескладна звичка допоможе продовжити термін служби батареї смартфона

З часом наші мобільні телефони вже не так довго зберігають заряд, як це було після придбання гаджета. Це може статися через зниження ефективності батареї. Але найпростіше правило допоможе продовжити термін придатності акумулятора.

Щоб зберегти акумулятор мобільного телефону, не заряджайте смартфон повністю, тобто до 100%. Про це кажуть експерти uswitch.com.

Багато користувачів залишають заряджатися смартфон на ніч, але це може зашкодити батареї. Так звана перезарядка, коли гаджет залишається в мережі навіть після досягнення 100% заряду, небажана. Навряд чи ви помітите різницю у короткостроковій перспективі, але через роки чи навіть місяці термін служби акумулятора значно скоротиться.

Як правильно заряджати мобільний телефон? Експерти рекомендують при зарядці досягати діапазону від 40% до 80%, якщо ви хочете, щоб батарея залишалася в хорошому стані протягом усього терміну служби гаджета.

Якщо у вас iPhone, то приводів для занепокоєння менше. Сучасні моделі зупиняють зарядку після того, як сягають 80%, це знижує навантаження на акумулятор. Крім того, більшість телефонів Samsung також мають можливість обмежити зарядку вище за рекомендовані 85%, щоб продовжити термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми на смартфоні розряджають його найбільше. Також ми пояснювали, що не можна робити при зарядці мобільного телефону.