Які три функції потрібно відключити на телефоні, щоб зберегти заряд батареї: простий лайфхак

Не всі налаштування на смартфоні варто тримати в активному режимі

Користувачі мобільних телефонів часто намагаються знайти можливість заощадити заряд пристрою, який може скорочувати навіть віброрежим. Іноді батарея сідає в невідповідний момент. Проте є способи зберегти кілька дорогоцінних відсотків.

Щоб мобільний телефон довше залишався зарядженим, варто вимкнути три популярні функції. Про це розповіли експерти uswitch.com.

По-перше, рекомендується деактивувати Bluetooth. Якщо ви не підключаєтеся до пристрою Bluetooth, такого як смарт-годинник або навушники, від’єднайте Bluetooth-з’єднання телефону. Це має велике значення для того, як довго може не розряджатися ваша батарея.

По-друге, так само, якщо вам не потрібно підключатися до точки доступу Wi-Fi, то відключіть цю опцію на телефоні. Бездротові технології сильно витрачають заряд акумулятора, тому їхня деактивація дозволить вам використовувати смартфон на кілька годин довше.

По-третє, ви можете вимкнути GPS. Цю можливість більшість картографічних програм використовують для визначення вашого розташування. На жаль, це ще один "пожирач" батареї. Якщо ви не використовуєте ті ж Google Maps, вимкніть GPS. Ви не помітите жодної різниці в можливостях вашого телефону, але ця хитрість збільшить час автономної роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати смартфон. "Золоте правило" заряджання телефону продовжить термін служби батареї.