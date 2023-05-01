Вкрасти — і то не змогли! Як росіяни зіпсували свої танки, намагаючись змавпувати НАТО

Окупанти навіть не змогли скопіювати схему бронювання

Як відомо, танки — це потужне озброєння, висока прохідність і броня, що особливо важливо для подібного виду техніки. Але саме в останньому аспекті в окупантів все погано.

Як пише у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, створюючи свій "найкращий" танк Т-72, окупанти примудрилися невдало скопіювати систему бронювання німецького танка Leopard 2.

Суть полягала в розміщенні пакета із широкої сталевої пластини, шару інертного наповнювача та сталевої пластини меншого розміру. Такий пакет "відбиваючих листів" дозволяє полегшити вагу вежі, при цьому підвищити її стійкість до пробиття.

"Але це якщо все зроблено з розумом. Річ у тім, що в танку Leopard 2 дані пластини розміщувалися під варіативним кутом 70 градусів, у той час, як в Т-72 пластини поставили під кутом 90 градусів. Таким чином, при попаданні в башту під певним кутом, боєприпас мав високу частку ймовірності пройти крізь пластини без особливих перешкод", — пише експерт.

Невдале розташування броні в Т-72

В результаті, як наголошує Олександр Коваленко, вежу Т-72Б3 пробив постріл РПГ-7, причому потрапляння припало на динамічний захист "Контакт-1". І ні пасивна броня, ні динамічний захист не змогли запобігти наскрізному пробиттю — кумулятивний струмінь "вгадав" і безперешкодно пропалив броню.

"А знаєте, що найцікавіше? У хвалених і "не маючих аналогів у світі" танках Т-90 і навіть у модифікації "М" і "Прорив" компонування "листів, що відбивають" аналогічне танкам Т-72Б. Адже Т-90 це є Т-72Б після дешевої пластики та ін’єкцій ботоксу", — говорить Олександр Коваленко про слабке місце новітніх танків окупантів.

Зауважимо, що як показує історичний досвід у прямому зіткненні у прямому зіткненні з танками стандартів НАТО, бронетехніка окупантів приречена на поразку.