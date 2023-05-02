Через що телефон працює надто повільно: шість частих причин

Мало пам’яті та багато додатків – ось кілька можливих винуватців вашого гаджета-"гальма"

Багато користувачів стикаються з проблемою повільної роботи мобільного телефону. Довго відкриваються або "підвисають" програми, смартфон не одразу вмикається та глючить, екран не подає ознак життя… Все це ускладнює використання гаджета.

Щоб вирішити проблему з повільним смартфоном, варто, як мінімум, знайти причину. Експерти виділяють шість найпоширеніших, пише Reader’s Digest.

Причини повільної роботи телефону

Мало місця

Завантаження та зберігання надто великої кількості фотографій, відео, музики на вашому смартфоні може зайняти пам’ять телефону та перевантажити його процесор. Тому звільніть гаджет від непотрібних файлів, перемістивши їх на сторонній носій або видаливши.

Погане з’єднання Wi-Fi

Варто перевірити рівень сигналу мережі, якщо телефон почав працювати повільно. Телефон може зависати через слабкий Wi-Fi під час спроби оновити програми та веб-сторінки.

Операційна система застаріла

Перегляньте статистику оновлення операційної системи, там є дані про виправлення проблем або помилок, які можуть уповільнювати роботу вашого телефону. Своєчасне оновлення операційної системи пришвидшить усі процеси на смартфоні. Тому не відкладайте це та реагуйте на оповіщення пристрою.

Кеш або оперативна пам’ять заповнені

Чим більше ви використовуєте свій пристрій, тим більше фрагментів даних зберігається в кеші та оперативній пам’яті телефону з програм та перегляду веб-сторінок. Величезні обсяги даних можуть "забити" пам’ять і надто навантажувати процесор. Тому проведіть відповідне очищення.

Занадто багато додатків

Не зберігайте на пристрої програми, якими не користуєтеся, адже вони займають місце і можуть уповільнити роботу гаджета. Крім того, можна закрити всі додатки, що працюють у фоновому режимі, щоб заощадити заряд батареї та використовувати менше трафіку.

Батарея телефону застаріла

На деяких смартфонах, таких як iPhone, у повільній роботі пристрою може бути винен старий акумулятор. Старі батареї змушують операційну систему знижувати продуктивність та швидкість обробки. Варто проконсультуватися з фахівцями і, якщо потрібно, замінити акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити автономний час роботи мобільного телефону. Якщо вимкнути деякі функції, батарея довше зберігатиме заряд.