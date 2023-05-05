Телефон скаже вам спасибі: поширені помилки, яких слід уникати під час заряджання

Пам’ятайте, що вашому телефону також потрібний відпочинок

Чи то професійне, чи особисте, надмірне використання смартфона збільшує витрату заряду батареї. Для збереження продуктивності слід уникати деяких помилок, особливо коли телефон заряджається.

На жаль, але більшість користувачів припускаються певних помилок при підзарядці свого телефону, пише santeplus. Розповідаємо, чого не слід робити під час заряджання телефону, щоб уникнути перегріву, що може пошкодити акумулятор.

Що не можна робити під час заряджання телефону

Здійснювати та приймати дзвінки

Щоб ваш смартфон працював нормально, рекомендується уникати будь-яких вихідних та вхідних дзвінків, особливо якщо телефон стоїть на зарядці.

Неправильне положення смартфона під час заряджання

Щоб ваш мобільний телефон заряджався максимально швидко та оптимально, подбайте про те, щоб він був правильно встановлений.

Не переглядайте соціальні мережі

Якщо всі ці програми будуть активні, ваш смартфон опиниться в ситуації перегріву, що призведе до передчасної розрядки акумулятора.

Не використовуйте смартфон для ігор

Зробіть перерву для себе і свого мобільного телефону, особливо під час заряджання, це запобігає втраті автономності.

Не заряджайте смартфон надто довго

У довгостроковій перспективі за надмірної зарядки смартфона, особливо вночі, він може відчувати високу напругу. Крім того, перезаряджання може призвести до нагрівання акумулятора та його зносу.

Раніше "Телеграф" розповідав про програми, які "крадуть" заряд мобільного телефону. Також можна вимкнути деякі програмні функції, щоб заощадити заряд.