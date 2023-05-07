Як легко підсилити сигнал Wi-Fi у себе вдома: п’ять підказок

Бажано, щоб роутер знаходився у центральній частині дому

Багато хто з нас стикався з проблемою поганого прийому сигналу Wi-Fi домашнього роутера. Хоча простим рішенням є купівля нового пристрою, не варто витрачати гроші одразу, оскільки ситуацію можна покращити самостійно.

Згідно bcm.net, якщо швидкість інтернету дуже низька, то є п’ять простих способів покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі чи приватному будинку.

5 порад для покращення сигналу Wi-Fi

Для рівномірного розподілу сигналу по всій квартирі, слід встановити роутер у центрі приміщення, щоб він міг проникати у всі кімнати та кути. Спробуйте розмістити роутер на вищому місці. Якщо маршрутизатор знаходиться на підлозі, він швидше передаватиме сигнал сусідам, а не забезпечуватиме хороший зв’язок у вас. Помістіть роутер якомога далі від іншої техніки, щоб уникнути взаємних перешкод. Крім того, слід враховувати наявність багатьох проводів поблизу роутера, оскільки це може негативно позначитися на якості Wi-Fi сигналу. Спробуйте покрутити антену. Якщо ви переміщаєтесь між кімнатами, варто налаштувати антени у правильному напрямку. Повертайте їх та перевіряйте якість сигналу. Використовуйте програми-помічники, які можуть допомогти визначити всі прилеглі Wi-Fi мережі (включаючи вашу) та їх силу сигналу. За допомогою свого телефону в руках ви можете переміщатися квартирою, щоб знайти місце з кращим Wi-Fi сигналом. Ці програми доступні безплатно.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно відключати на телефоні Wi-Fi, коли ви поза домом. Цей недогляд може дорого вам обійтися.